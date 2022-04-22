Максим Галкін передасть частину грошей із концертів на допомогу біженцям в Україні. За словами російського коміка, ми живемо в непростий час, є свідками та очевидцями найбільшої людської трагедії.

"Мільйони українців втрачають свій дах, свої будинки і не мають засобів для існування. Я вирішив частину грошей, яких я зароблю під час концертного туру в Ізраїлі - передати біженцям", - заявив артист у своєму відео зверненні в Instagram.