Галкін передасть гроші з концертів на допомогу біженцям в Україні [ Редагувати ]
Максим Галкін передасть частину грошей із концертів на допомогу біженцям в Україні. За словами російського коміка, ми живемо в непростий час, є свідками та очевидцями найбільшої людської трагедії.
"Мільйони українців втрачають свій дах, свої будинки і не мають засобів для існування. Я вирішив частину грошей, яких я зароблю під час концертного туру в Ізраїлі - передати біженцям", - заявив артист у своєму відео зверненні в Instagram.
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