Активна фаза війни росії проти України почне загасати максимум через три тижні. Подальший розвиток подій залежить від мирних переговорів.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав виданню "Медуза".

"Через два, максимум три тижні активна фаза бойових дій загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години", - зазначив він.

За його словами, далі все залежить про те, чи піде Україна на мирні переговори чи ні, оскільки народ вимагає вигнати окупантів.

"Але наша позиція дуже жорстка, я не знаю, чи піде на неї росія. А якщо не піде, це буде позиційна війна - з ударами артилерії, з рейдами спецназу, маленька і тактична... росія спробує накопичити ще резерви, щоб періодично робити якийсь напівнаступ. І десь до кінця серпня вони можуть спробувати ще кудись там наступати. Це буде як операція на сході", - підкреслив Арестович.