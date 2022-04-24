Окупанти зазнали значних втрат на Херсонському напрямку [ Редагувати ]
На Херсонському напрямку українські захисники отримали чималі успіхи.
Окупанти там зазнали значних втрат в особовому складі та техніці. Про це розповів голова Одеської ОВА Максим Марченко.
За його словами, минулої ночі росіяни намагалися ще раз нанести ракетний удари по житлових кварталах Одеси. Однак, підрозділи протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.
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