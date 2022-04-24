росія намагається спровокувати продовольчу кризу на півдні України - РНБО [ Редагувати ]
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російські окупанти намагаються спровокувати продовольчу кризу в південних регіонах України. Вивозять до кримського півострова зерно, яке викрали у фермерів.
Про це пише Центру протидії дезінформації при РНБО.
"Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - пише пресслужба.
Також відомо, що окупанти дозволяють фермерам в Херсонській області сіяти виключно зерно й соняшники, за умови, якщо останні погодяться віддати їм безкоштовно 70% майбутнього врожаю.
"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - додає пресслужба.
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