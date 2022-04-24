Росія завдала пʼять ракетних ударів по Полтавській області [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У неділю, 24 квітня, пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в Полтавській області. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюється.
Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів.
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