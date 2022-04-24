На Великдень не припинялися обстріли Харківської області : є жертви [ Редагувати ]
На Великдень в Харківській області не припинялися обстріли. В результаті ударів окупантів дві людини загинули, ще 14 поранені. Про це повідомляє голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синегубов.
Окупанти завдали ударів по околицях Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова. Поранені три людини.
Він додав, що на Великдень обстрілів зазнали Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними, дві людини загинули, ще 11-поранені, в тому числі 11-денне немовля.
Постраждалі по містах:
- Чугуїв-6;
- Малинівка-5;
- Золочів-1.
Всю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулює в уклеенном режимі.
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