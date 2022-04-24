Окупанти завдали ще чотири удари по Кременчуку [ Редагувати ]
Фото: Facebook (архів)
Стано на вечір неділі, 24 квітня, в Полтавській області ще 4 ракети вдарили по Кременчуку. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Загалом нараховано 9 влучень за цей вечір.
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