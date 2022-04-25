У Великій Британії обіцяють допомагати Україні аж до перемоги [ Редагувати ]
Лондон не заспокоїться, поки Путін не програє. У цьому запевняє британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Вона обіцяє допомагати Україні аж до самої перемоги.
Якої підтримки варто чекати найближчим часом і про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський в черговій телефонній розмові - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Лондон каже, що нова фаза війни в Україні потребує підтримки іншого рівня. Тепер боротьба точиться в артилерійських боях, а отже Києву життєво необхідно мати більше артилерійської зброї. Британія вже пообіцяла передачу самохідних установок та фугасних снарядів. Це будуть броньовані гаубиці високої маневреності. Також зараз вирішується питання постачання протикорабельного озброєння.
У Міноборони Сполученого Королівства кажуть, що цього тижня ЗСУ відбили численні спроби наступу на всіх напрямках і завдали значних втрат окупантам. Хоча російській армії і вдалося трохи просунутися. Втім місцеві аналітики підкреслюють, що підрозділи суперника невмотивовані і слабкі, бо не мали часу відновитися після попередніх атак. Головна британська дипломатка запевнила, що Британія стоятиме з Україною пліч-о-пліч у цій боротьбі, аж до самої перемоги.
Зараз ми вступаємо у третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, зокрема напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе.
Оперативну інформацію щодо британської допомоги, глава уряду особисто повідомляє українському президентові. Борис Джонсон та Володимир Зеленський ледь не щодня зідзвонюються, щоби обговорити ситуацію на фронті та потреби наших Збройних сил. В останній розмові британський прем'єр іще раз наголосив, що на знак солідарності з українцями, найближчим часом відновиться робота посольства країни у Києві.
Британія з 2014-го року допомагала Києву тренувати вояків. Понад 20 тисяч українців пройшли вишкіл у іноземних інструкторів щодо новітніх технік війни. І, як виявилося, після повномасштабного вторгнення Росії ця практика не припинилася. Лише перенеслася на територію Сполученого Королівства. Відомо, що наші солдати зараз перебувають на місцевих військових базах. Тут навчаються працювати з бронетранспортерами, які Лондон віддасть Україні для відсічі Росії.
Паралельно частина британських інструкторів працює з нашими вояками у Польщі. В Королівстві пояснюють, що таке тренування необхідне, бо ж зараз нам передають чимало техніки, з якою українці ніколи раніше не працювали.
по темі
Велика Британія надасть Україні 120 одиниць бронетехніки та нові антикорабельні ракетні системи на додачу до анонсованої раніше військової допомоги. Про це повідомили в уряді Королівства за підсумками зустрічі Бориса Джонсона та Володимира Зеленського у Києві
Серед них прем'єр-міністр Борис Джонсон, очільники міністерств оборони, закордонних справ і навіть фінансів. Тепер їм заборонений в'їзд до Росії.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував великоднє привітання
Наша знімальна група у Лондоні простежила шлях одного цінного вантажу на передову.
Безперечно найпомітнішою подією суботи - став англійський сюрприз від Бориса Джонсона, який несподівано приїхав до Києва. Спершу - він зустрівся та переговорив із Володимиром Зеленським.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який прибув до Києва з неанонсованим візитом, обговорив із президентом Зеленським надання Україні додаткової фінансової та військової допомоги. Про це йдеться у заяві речника британського уряду