Лондон не заспокоїться, поки Путін не програє. У цьому запевняє британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс. Вона обіцяє допомагати Україні аж до самої перемоги.

Якої підтримки варто чекати найближчим часом і про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський в черговій телефонній розмові - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Лондон каже, що нова фаза війни в Україні потребує підтримки іншого рівня. Тепер боротьба точиться в артилерійських боях, а отже Києву життєво необхідно мати більше артилерійської зброї. Британія вже пообіцяла передачу самохідних установок та фугасних снарядів. Це будуть броньовані гаубиці високої маневреності. Також зараз вирішується питання постачання протикорабельного озброєння.

У Міноборони Сполученого Королівства кажуть, що цього тижня ЗСУ відбили численні спроби наступу на всіх напрямках і завдали значних втрат окупантам. Хоча російській армії і вдалося трохи просунутися. Втім місцеві аналітики підкреслюють, що підрозділи суперника невмотивовані і слабкі, бо не мали часу відновитися після попередніх атак. Головна британська дипломатка запевнила, що Британія стоятиме з Україною пліч-о-пліч у цій боротьбі, аж до самої перемоги.

Зараз ми вступаємо у третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія вчинила жахливі звірства, зокрема напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе.

Оперативну інформацію щодо британської допомоги, глава уряду особисто повідомляє українському президентові. Борис Джонсон та Володимир Зеленський ледь не щодня зідзвонюються, щоби обговорити ситуацію на фронті та потреби наших Збройних сил. В останній розмові британський прем'єр іще раз наголосив, що на знак солідарності з українцями, найближчим часом відновиться робота посольства країни у Києві.

Британія з 2014-го року допомагала Києву тренувати вояків. Понад 20 тисяч українців пройшли вишкіл у іноземних інструкторів щодо новітніх технік війни. І, як виявилося, після повномасштабного вторгнення Росії ця практика не припинилася. Лише перенеслася на територію Сполученого Королівства. Відомо, що наші солдати зараз перебувають на місцевих військових базах. Тут навчаються працювати з бронетранспортерами, які Лондон віддасть Україні для відсічі Росії.

Паралельно частина британських інструкторів працює з нашими вояками у Польщі. В Королівстві пояснюють, що таке тренування необхідне, бо ж зараз нам передають чимало техніки, з якою українці ніколи раніше не працювали.