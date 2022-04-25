У Вінницькій області через пошкодження тягових підстанцій знеструмлено залізницю. У зв'язку з цим будуть затримуватися потяги.

Про це повідомляється в Telegram "Укрзалізниці".

"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козатин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Потяги, які слідують за вказаними ділянками, затримані, час затримки і перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.