Через пошкодження на Вінниччині знеструмлено залізницю [ Редагувати ]
У Вінницькій області через пошкодження тягових підстанцій знеструмлено залізницю. У зв'язку з цим будуть затримуватися потяги.
Про це повідомляється в Telegram "Укрзалізниці".
"У зв'язку з пошкодженням тягових підстанцій, відсутня напруга в контактній мережі на ділянках Шепетівка-Козатин, Жмеринка-Козятин, Козятин-Фастів. Потяги, які слідують за вказаними ділянками, затримані, час затримки і перелік поїздів буде повідомлено окремо", - йдеться в повідомленні.
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