росія з літаків розбомбила залізничну станцію у Львівській області [ Редагувати ]
В понеділок, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне". Структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять.
"Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає. Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні голови Львівської ОДА Максима Козицького.
Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95. Дані уточнюються.
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