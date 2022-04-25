Швачки черкаського театру працюють над кікіморами для військових [ Редагувати ]
Черкаські волонтери виготовляють мавок для українських військових. Саме так там вирішили називати костюми для маскування, відомі як кікімори. Перші з них уже випробовують бійці на передовій, а процес створення мавок бачили мої колеги.
Замість театральних убрань - каркаси для маскувальних костюмів. Швачки черкаського театру працюють над кікіморами для військових.
Маргарита Кордонська, швачка:
Це дуже цікаво, ми такого ще не робили, тут в театрі робили все що хочеш на мавку, а тепер різіночка сюди дуже просто закладається.
Спершу розкроюють, а потім зшивають основи із сітки. Нині працюють над чотирма основними моделями, кожну затверджують військові з передової.
Наталка Ридванецька, художнік з костюмів:
Найпопулярніші - це типу фраки, бо вони закривають все, звісно ми розробили технологію, яка є зручна, міряли хлопці, казали як зручно, їх є найбільше, зараз заплітаються, є куртки, штани, є болеро, будемо експериментувати, що швидше знімається.
Далі основу заплітають тканиною та нитками. У місті діє кілька локацій, де працюють волонтери. Кольори костюма підбирають під місцевість, де його будуть використовувати.
Ірина Апілат, координатор ГО "Наш батальйон":
Були й фотографії, найкрутіший відеозвіт, коли навіть я, знаючи цю роботу, дивилась на відео - і просто горбики серед лісу і те, що я подумала. Що тут лежать хлопці у наших кікіморах - виявилось звичайним горбиком, а геть інші поповзли до нас.
Кікімори волонтери назвали "черкаськими мавками" - адже ці міфічні істоти вміли чудово маскуватись у природі. Так і наші захисники стануть невидимі для ворогів. Готові вироби спочатку приміряють самі майстри.
Костюми надлегкі та максимально зручні.
Наталія Дроголь, волонтерка:
Поки я не в цьому наряді, я мавка, а коли вділа то вже ж кікімора.
У кудлаті костюми, кажуть жінки, вплітають і свої думки про перемогу, а ще кожна мавка має потаємну кишеньку.
Це оберіг, щоб було збережене життя і здоров'я, це чийсь дідусь, батько, син, брат - для нас важливо, щоб він повернувся живим.
Волонтери отримали замовлення на півсотні кікімор, та вкрай бракує і майстрів, і камуфляжної тканини, тож у волонтерському центрі раді кожному, хто бажає долучитись.
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