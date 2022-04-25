Окупанти готують наступ на Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.

За його словами, військові рф зібрали велику кількість техніки та особового складу на ділянці Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка та готуються до наступу у бік Запоріжжя

При цьому Ареф'єв каже, що противнику погано вдається наступ, тому розташування сил на фронті не змінюється.