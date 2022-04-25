Окупанти готують наступ на Запорізькому напрямку [ Редагувати ]
Окупанти готують наступ на Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв.
За його словами, військові рф зібрали велику кількість техніки та особового складу на ділянці Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка та готуються до наступу у бік Запоріжжя
При цьому Ареф'єв каже, що противнику погано вдається наступ, тому розташування сил на фронті не змінюється.
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