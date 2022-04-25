Якщо окупанти таки проведуть на Херсонщині псевдореферендум, Україна вийде з переговорів. Про це заявив Володимир Зеленський. Такий сценарій буде реалізовано і в разі знищення захисників Маріуполя.

Тож за яких умов дипломатичний шлях вирішення війни ще можливий? І за яких - шанси на швидкий мир нереальні? Ймовірні варіанти перемоги перебирав Олександр Васильченко.

З першого дня нападу росії, Україна шукає варіанти припинення війни, звільнення територій і виведення окупаційних військ з нашої землі. На перемовинах українська делегація неодноразово наголошувала на мирному врегулюванні конфлікту. Саме дипломатія мала б зупинити агресію кремля. Президент Зеленський навіть неодноразово виступав із пропозицією особисто зустрітися з путіним.

Володимир Зеленський, президент України:

Я наполягав на самому початку на перемовинах з лідером російської федерації, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з росією, або передавати ту чи іншу інформацію лідеру рф через дружні країни, вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

Втім, той хто розпочав війну, судячи зі звірств у Бучі, Ірпіні, Бородянці, Харкові, Маріуполі й інших українських містах просто так зупинятися не збирається. Росія оголосила про другу фазу наступу. Але амбіції рф пробити сухопутний шлях до Придністров'я розбилися об українські ЗСУ.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях, є шлях військовий. То ж будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може зупинити втратити тисячі, десятки тисяч, а з такими сусідами сотні тисяч, а може навіть мільйони жертв. Втратити мільйони людей. Цього не хочеться і будь-який лідер, як би хотів він цього особисто, або не хотів, не має право відміняти суб'єктивно, тому що це буде суб'єктивне рішення відміняти до останнього дипломатичний шлях і також це важливо і для наших партнерів.

Над дипломатичним варіантом закінчення війни наша делегація працює в Туреччині.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини:

Наразі є всеосяжний текст, який обговорюють переговорники. Крім того, між лідерами працюють закулісні зв'язки. Ми бачимо, що в цьому процесі є і проєкт спільної декларації. Ми також бачимо, що в цьому процесі є чернетка спільної заяви. У центрі уваги - неупередженість, безпека та гарантії.

Та дипломатичний варіант перемоги залежить виключно від дій росії, пояснює Зеленський. Чим буде більше жертв серед українців, тим менше шансів для дипломатії.

Володимир Зеленський, президент України:

Чим сильніше ми будемо, тим у нас буде краще результат цих перемовин. Чим більше буде Бородянок, тим шанси, що перемовини, в принципі будуть, чи здійсняться, шансів не буде. Вони самі роблять, я вважаю, дуже великі помилки. Знищення всіх наших хлопців у Маріуполі, те що вони зараз роблять остаточно може поставити крапку на будь-яких форматах перемовин.

Другий фронт - міжнародні санкції. В офісі президента розраховують на економічний тиск на країну агресорку. Вже понад 600 компаній припинили співпрацю з рф. Сім банків московії відключені від міжнародної платіжної системи "Свіфт". Колосальні збитки несе найближче оточення путіна і олігархи. Втім, навіть це не дає бажаного результату, запевняють українські політики. Найпотужніший удар по російській економіці - це повне ембарго газу. Але до цього питання більшість європейських політиків ставиться скептично. Поки що ЄС відмовився тільки від російського вугілля. Купувати його перестануть у серпні цього року.

Але там де дипломатія і санкції безсилі працюють збройні сили України. Нині, переконаний президент, на них найбільша надія. Та закінчити війну силовим шляхом можливо лише при наданні західними партнерами тяжкого озброєння. Як оборонного, так і наступального. Зараз найбільшим постачальником виступають США, Канада і Польща, а також низка європейських країн. Німеччина і далі вагається з реальною військовою допомогою Україні.