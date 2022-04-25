Затоплення крейсеру "Москва": з'явилися ехолокаційні знімки [ Редагувати ]
У мережі з'явилися ехолокаційні знімки затонулого російського крейсера "москва" на дні Чорного моря. Вони підтверджують наявність істотних пошкоджень на борту. Про це повідомляє одеське видання "Думська".
За словами Одеського дайвера-інструктора ростислава Курочкіна, крейсер ліг на дно лівим бортом, що відповідає повідомленням Міністерству оборони росії та знімкам, на яких був зафіксований крен на лівий порт.
Також судячи зі знімків, корпус судна розламався до зіткнення з дном, і це говорить про пошкодження силового набору в районі надбудови. Крім того, неподалік від крейсера побачили вертоліт Мі-26. Імовірно, він міг бути задіяний в гасінні вогню на кораблі, але Міноборони росії не говорило про втрати вертольота даного типу.
Видання пише, що поки невідомо, хто проводив ехолокаційну зйомку, але фото екрану нагадує сонар Atlas Electronik CSU 90, який в регіоні є тільки на озброєнні підводних човнів Dolphin ВМС Ізраїлю.
Фото: t.me/dumskaya_net
по темі
"Укрзалізниця" опублікувала актуальний графік запізнення пасажирських поїздів різних напрямків
Міністерство оборони росії заявило про, нібито, припинення бойових дій на території "Азовсталі" у Маріуполі
У понеділок, 25 квітня, в США розкрили деталі нового пакету допомоги, який напередодні анонсували держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін
Українські IT-фахівці створили сервіс для пошуку зниклих людей під час війні
Швачки ніжинської фабрики м'яких іграшок акуратно відстрочують деталі до грізних "Джавелінів", дбайливо з'єднують елементи фюзеляжу легендарної "Мрії"…