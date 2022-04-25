Європейський союз, за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, не вводитиме ембарго на енергоносії росії, в рамках шостого пакета санкцій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нафта країни окупанта достатньо сповнена українською кров'ю, аби ЄС припинив вагатися.

"Якщо світові лідери та бізнес серйозно налаштовані покласти край російським військовим злочинам, вони мають спочатку позбавити Путіна доходів від продажу нафти. Досить виправдань і напівзаходів, поки українців бомблять, вбивають, катують і гвалтують. російська нафта сповнена української крові. Перестаньте купувати її", - пише Кулеба.

За словами міністра, ЄС повинно негайно ввести ембарго на російську нафту, оскільки Кремль намагається відчайдушно оминути запроваджені санкції.

"Давайте відверто: будь-яка суміш, що містить будь-яку російську нафту, повинна розглядатися як 100% російська нафта. Не дозволяйте російським обманом обходити обмеження", - відзначив Кулеба.