Годину тому у захопленій російськими окупантами Кремінній Луганської області стався потужний вибух. Загинули силовики-зрадники.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, вибух стався у міськвиконкомі внаслідок порушення правил пожежної безпеки.

"В результаті багато загиблих та поранених. За дивним збігом обставин вибух газу відбулося під час наради так званого "народного мера" Кремінної зі зрадниками силових структур. Кажуть, що всі, хто присягнули на вірність народу України, загинули. Не співчуваємо і не сумуємо", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.