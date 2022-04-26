Небо не закриють, але із підсиленням повітряної оборони допоможуть. Велика Британія передасть Україні сучасні бронетранспортери із зенітними установками. Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес перед британським парламентом.

Коли чекати на озброєння? І як оцінюють рівень підтримки самі британські депутати - розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні.

Чи робить уряд усе можливе для допомоги Україні? Для відповіді на це запитання британські депутати запросили звіт міністра оборони. Бен Воллес почав свій виступ із захоплення українськими збройними силами та повідомив про втрати росії. За оцінкою його відомства, чверть сил окупанта нині не боєздатні. Позбулися вони й понад двох тисяч броньованих машин - їх або знищено, або захоплено. Не вберегли понад 60 вертольотів і винищувачів.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Наступні три тижні будуть ключовими. Україна потребує більше артилерії та боєприпасів далекої дії - і російського, і натівського калібрів. Українці також шукають протикорабельні ракети для протидії російським кораблям, які здатні бомбардувати українські міста. Важливо сказати, що, якщо це можливо, то Велика Британія намагатиметься постачати кожен вид озброєння. Я буду тримати парламент в курсі актуальної інформації.

Депутатам міністр розповів детальніше про наступні доправлення зброї до України. Насамперед, для посилення протиповітряної оборони. Мова йде про кілька модернізованих бронетранспортерів, оснащених пусковими установками для зенітних ракет. Вони добре працюють і вдень, і вночі.

Британські депутати мали можливість поставити запитання міністрові оборони. І виявилися доволі обізнаними з ситуацією на окремих ділянках фронту. Вони закликали уряд грати на випередження, і надавати необхідну допомогу до того, як Росія почне нові наступи на ту ж Одесу чи навіть Київ.

Тобіас Елвуд, депутат парламенту Великої Британії:

Ми надсилаємо достатньо допомоги, щоби Україна не програла, але не достатньо, щоби виграла. Яка наша стратегія - виштовхати Росію до передлютневої лінії чи визволити всю територію? Якщо в інтересах Європи побачити приниження путіна в Україні, то вся материкова територія повинна бути визволена - такою має бути наша стратегічна гра.

В уряді запевняють: постійно шукають нових можливостей допомогти. Не лише діляться своїми військовими запасами, але навіть купують необхідні для України речі на світовому ринку. А також домовляються з партнерами про обмін. Приміром, Лондон віддає Варшаві сучасні танки, з якими не вміють працювати українці. А Варшава, своєю чергою, відправляє Києву добре знайомі нашим збройним силам Т-72.

Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії:

Уся Європа зараз побачила справжнє обличчя путіна та його оточення. Його намір - лише знищити, зруйнувати, стерти вільний український народ. Не можна допустити його перемоги. Українці борються за свої життя, за наші свободи. Український президент сам сказав: якщо Росія перестане воювати - буде мир, якщо Україна перестане воювати - України більше не буде.

У ще більших надходженнях допомоги з Лондона запевняє і прем'єр-міністр Борис Джонсон. До України відправлять різноманітну зброю та амуніцію від дронів і до броньованих машин. Усе, щоби зупинити Кремль якомога швидше.