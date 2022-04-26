У районі мосту в Затоки видно чорний дим. Підтверджують повідомлення про закриття мосту в районі Затоки. Детальної інформації про те, що за міст, і що сталося, поки що не повідомляється.

Цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльський, Болградський і Білгород-Дністровський.