Міністр закордонних справ росії сергій лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти рф. Про це повідомляє CNN.

Під час ефіру на російському ТБ дипломата попросили оцінити перспективи початку Третьої світової війни. У своїй відповіді лавров обрав войовничу риторику.

"Зараз ризики значні. Загроза серйозна, реальна. І ми не повинні її недооцінювати. НАТО фактично веде війну з росією через посередників і озброює цих посередників. Війна є війна.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що особиста зустріч президентів Зеленського та путіна збільшить шанси закінчення війни. Відмова ж рф від зустрічі свідчить про намір воювати далі.