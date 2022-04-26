НАТО не відмовиться від політики "відкритих дверей", у зв’язку з чим Україна в майбутньому може спробувати домогтися членства в альянсі. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на прес-конференції у Німеччині, передає "Коммерсант".

За словами міністра оборони США, подальші міркування щодо приєднання України до Північноатлантичного альянсу - "не дуже продуктивні спекуляції".

Я думаю, що НАТО завжди дотримуватиметься принципів "відчинених дверей"... Я дійсно вважаю, що в майбутньому, якщо буде така можливість, Україна намагатиметься знову подати заявку на членство в НАТО.

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Після початку російського вторгнення до України президент Володимир Зеленський говорив, що він "охолодів" до питання вступу країни до НАТО.

Пізніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не прибиратиме з Конституції пункт про курс на вступ до НАТО. Відмова України від членства в альянсі - одна з ключових вимог Росії для припинення війни.

Нагадаємо, що 20 країн за пропозицією Пентагону обговорюють 26 квітня військову допомогу Україні на базі Рамштайн у Німеччині.