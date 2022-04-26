путін погодився на участь ООН та Червоного хреста в евакуації мирних жителів із "Азовсталі" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 26 квітня, володимир путін погодився на участь ООН та Червоного хреста в евакуації мирних жителів із "Азовсталі".
Є підтвердження від ООН: "Під час зустрічі тет-а-тет президент путін дав принципову згоду на участь ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста в евакуації мирних мешканців із заводу "Азовсталь" в Маріуполі".
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