Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною ціллю розв'язаної росією війни.

Російське керівництво прагне перекроїти мапу Європи та зруйнувати демократичний світ. Аби уникнути цього, цивілізовані країни й зобов'язані надавати підтримку Україні.

"Фінальною метою керівництва росії є не просто захоплення територій України, а розшматування всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист і буде допомагати Україні ще більше", – заявив Зеленський.