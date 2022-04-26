Зеленський озвучив кінцеву мету росії у війні [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський впевнений, що захоплення України не було фінальною ціллю розв'язаної росією війни.
Російське керівництво прагне перекроїти мапу Європи та зруйнувати демократичний світ. Аби уникнути цього, цивілізовані країни й зобов'язані надавати підтримку Україні.
"Фінальною метою керівництва росії є не просто захоплення територій України, а розшматування всього центру та сходу Європи та глобальний удар по демократії. Тож вільний світ має право на самозахист і буде допомагати Україні ще більше", – заявив Зеленський.
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