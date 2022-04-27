У Воронежі пролунали "вибухи" [ Редагувати ]
У середу вранці, 27 квітня, у російському Воронежі прогриміли два вибухи, або "хлопки", як їх називають у росії. Про це повідомляють РосЗМІ з посиланням на управління у справах цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.
Оперативний черговий ГО та НС у Радянському районі Воронежа сказав:
Було два звуки в районі мікрорайону Шилово.
У соцмережах жителі пишуть, що у мікрорайоні Шилово двічі ймовірно спрацювала система протиповітряної оборони. Мікрорайон розташований приблизно за 300 км від України.
Деякі користувачі повідомляють, що "вибухи" були настільки потужними, що у вікнах ледь не повилітали шибки.
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