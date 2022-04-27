Загострення у невизнаному Придністров'ї. Зранку у "квазі республіці" - обстріляли склади з російською зброєю. Місцева влада звинуватила у цьому Україну. В офісі президента натомість - називають це провокацією з боку москви.

Що відбувається зараз у невизнаній республіці? Кому вигідно розхитувати там ситуацію? Ольга Жидецька - розкаже докладніше.

Мы ехали на пару часов и назад. Ну просто того… Мы думали, что быстро проедем, но вот такого я никогда еще не видел.

На пунктах виїзду з Придністров'я до Молдови небувалі черги. Автомобілі розтягнулися на кілометр. Увесь автотранспорт прискіпливо перевіряють на наявність зброї чи вибухівки. Офіційні ЗМІ запевняють - черги на кордоні пов'язані з післясвятковим ажіотажем. Мовляв, на Великдень влада невизнаної республіки спростила можливість в'їзду тепер всі повертаються. І низка вибухів, що пролунали у Придністров'ї - ні до чого.

Практически все, с кем мы пообщались, либо возвращаются домой после пасхальных праздников, либо едут в медицинские учреждения, либо по личным своим каким-то вопросам в сторону Кишинева.

Тим часом на під'їздах до міст у Придністров'ї споруджують бетонні блокпости. Після вибухів на кількох військових об'єктах та обстрілу будівлі так званого Міністерства державної оборони у регіоні на 15 діб оголошено найвищий - "червоний" рівень терористичної загрози. З огляду на це посилено охорону стратегічних об'єктів, скасовано усі масові заходи, зокрема й парад до 9 травня. Усі медзаклади переведено на особливий режим роботи, а освітні установи - на дистанційну роботу. Жителі Придністров'я - налякані.

Она учителем работает здесь в школе. Говорит, мама, боимося - не дай бог сейчас по школе, або по конторе этой. - Я сижу вся дрожу. Вот лекарства выпила…

Слідчі органи невизнаної республіки кваліфікували вибухи як теракти та розпочали розслідування. Однак жодних версій щодо того, хто міг влаштувати вибухи, не висунуло. У Молдові ж скликали вищу раду безпеки. А президентка Майя Санду поклала відповідальність за вибухи на протиборчі сили всередині Придністров'я, що зацікавлені в дестабілізації ситуації. Та ініціювала упереджувальні заходи на території Молдови.

Майя Санду, президентка Молдови:

По-перше, посилити перевірки руху поблизу зон безпеки, по-друге, посилити патрулювання та перевірки на території республіки й на кордоні, по-третє, підвищити рівень безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Натомість в Києві ці атаки назвали провокаціями москви для розпалювання паніки та антиукраїнських настроїв. А також намаганням втягти регіон в бойові дії. Нагадаю, 22 квітня заступник командувача Центрального військового округу рф Рустам Міннекаєв заявив, що друга фаза російської спецоперації в Україні має на меті отримати сухопутний коридор на Придністров'я, де нібито є випадки утисків російськомовного населення. Щоправда, хто саме міг їх вчиняти - невідомо. Придністров'я з проросійськи налаштованим населенням уже три десятки років живе автономно від Молдови, й тим більше від України. А на його території від 1995 року перебуває близько 1,5 тисячі так званих російських миротворців.