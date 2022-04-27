Із 60 танків залишилося десять: окупанти відмовляються повертатися на війну в Україну [ Редагувати ]
російські окупанти дедалі більше бунтують і відмовляються воювати проти українців. Про це свідчить аудіоперехоплення розмови рашистів, опубліковане у Facebook Служби безпеки України.
Зокрема це стосується тих окупантів, які були відправлені до росії для перегрупування підрозділів після поразки від Збройних сил України.
"Нас 22 вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів? Ми залишилися" , - з радістю в голосі заявив рашист. Він додав, що після доукомплектації в рф на війну до України відмовилася повертатися ціла військова частина.
У свою чергу його товариш, який перебуває під Ізюмом Харківської області, заявив, що єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації та залишитися там.
"У нас було 60 танків, залишилося 10. Половина - у полоні, половина 200-і та 300-ті. Коли виводитимуть - теж не зрозумієш", - заявив окупант, додавши, що найімовірніше, їх виведуть 6 травня.
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