російські окупанти дедалі більше бунтують і відмовляються воювати проти українців. Про це свідчить аудіоперехоплення розмови рашистів, опубліковане у Facebook Служби безпеки України.

Зокрема це стосується тих окупантів, які були відправлені до росії для перегрупування підрозділів після поразки від Збройних сил України.



"Нас 22 вивели, і наша частина не захотіла повертатися назад, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів? Ми залишилися" , - з радістю в голосі заявив рашист. Він додав, що після доукомплектації в рф на війну до України відмовилася повертатися ціла військова частина.

У свою чергу його товариш, який перебуває під Ізюмом Харківської області, заявив, що єдине його бажання – дочекатися повернення до місця дислокації та залишитися там.

"У нас було 60 танків, залишилося 10. Половина - у полоні, половина 200-і та 300-ті. Коли виводитимуть - теж не зрозумієш", - заявив окупант, додавши, що найімовірніше, їх виведуть 6 травня.