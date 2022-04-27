Українська збірна повернулася із "Ігор нескорених" із 16 медалями. З них п'ять - це золото. Проте не спортивні досягнення були метою цьогорічної участі. Головне було - донести світові правду про жахіття війни в Україні. Продовжить - Вікторія Балицька.

"Я господар своєї долі. Я капітан своєї душі"- це гасло "Ігор нескорених". Ці спортивні змагання для поранених ветеранів різних воєн заснував принц Гаррі у 2014 році. Україна в іграх вперше взяла участь у 2017 році. І саме того року ветеран "Азову" Ігор Галушка отримав наскрізне поранення голови осколком у боях під Мар'їнкою. А цьогоріч він на змаганнях у Гаазі взяв золоту медаль у веслуванні на тренажерах.

Ігор Галушка, учасник "Ігор нескорених-2022":

Я виклався. Я розумію, що я більше не міг. Тобто і для мене це було важко. Ну але я пообіцяв і я це зробив.

Ігор пообіцяв перемогти - своїм побратимам азовцям, які зараз перебувають в Маріуполі на "Азовсталі". За нагородою ветеран вийшов з українським стягом із надписом "сейв Маріуполь"- щоб привернути увагу спільноти.

Ігор Галушка, учасник "Ігор нескорених-2022":

Наша мета не тільки спортивні результати. Для нас наше завдання скажемо так поговорити й донести світу, що насправді відбувається в Україні, яка це війна.

Збірна України цьогоріч налічувала 19 ветеранів. Бракувало лучниці Юліі Паєвської, відомої за позивним "Тайра", яка ще з березня у полоні в рашистів. А також тренера Дмитра Сидорука, який загинув на Херсонщині від рук окупантів. Лють та біль команди трансформувалася у високі результати: 16 медалей, із них 5 - золоті.

Це Віктор Легкодух - ветеран 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. У серпні 2014 року на Донеччині отримав мінно-вибухову травму. Осколок влучив у хребет - відтоді юнак на візку.

Віктор Легкодух, учасник "Ігор нескорених-2022":

Золоту медаль я здобув у штовханні ядра. І срібну медаль я здобув у веслуванні на 4 хвилини.

Віктор каже: поїхав на змагання не за медалями, а перш за все як воїн інформаційного фронту.

Віктор Легкодух, учасник "Ігор нескорених-2022":

Доносили всьому світові всі ті жахіття, які відбуваються в нашій країні. І так само просили про допомогу інші країни.

Нескорені ветерани особливо сподіваються, що їхні зусилля допоможуть врятувати вояків "Азову", які перебувають в Маріуполі. Ігор Галушка дуже хвилюється за побратимів, які зараз там у пеклі, і передає їм коротке вітання.

Ігор Галушка, учасник "Ігор нескорених-2022":