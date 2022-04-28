Протягом середи, 27 квітня, російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдая.

Знищено 13 житлових будинків.

Лисичанськ - великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись потрапити, а нашим рятувальникам складніше швидко відреагувати. Загоряння через обстріли проходять майже по всій території, а це практично 100 кв. км.

Минулої ночі сталося потрапляння у два будинки, рятувальникам вдалося загасити загоряння. При цьому набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило відразу всі будинки. А вже до вечора росіяни потрапили ще в три будинки.

Три будинки загорілися в Новодружеську, в Сєвєродонецьку - магазин, в Гірському - столярна майстерня і трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений і тепер люди будуть без світла і мобільного зв'язку.