Лисичанськ попав пвд сильний обстріл: знищено 13 житлових будинків [ Редагувати ]
Протягом середи, 27 квітня, російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдая.
Знищено 13 житлових будинків.
Лисичанськ - великий за площею населений пункт. І тим легше росіянам кудись потрапити, а нашим рятувальникам складніше швидко відреагувати. Загоряння через обстріли проходять майже по всій території, а це практично 100 кв. км.
Минулої ночі сталося потрапляння у два будинки, рятувальникам вдалося загасити загоряння. При цьому набагато складніша ситуація була вдень, коли полум'я охопило відразу всі будинки. А вже до вечора росіяни потрапили ще в три будинки.
Три будинки загорілися в Новодружеську, в Сєвєродонецьку - магазин, в Гірському - столярна майстерня і трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений і тепер люди будуть без світла і мобільного зв'язку.
Всього за добу ліквідовано 21 пожежу, що виникла в результаті обстрілів окупаційними військами росії.
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