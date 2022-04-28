В четвер, 28 квітня, Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні продовжуватиметься доти, доки росія не вирішить її закінчити. Про це повідомляє CNN.

З такою заявою він виступив після зустрічі з російським президентом володимиром путіним.

За його словами, "зустрічами" війну росії проти України не закінчити.