Агресія росії в Україні: Генсек ООН назвав умову закінчення війни [ Редагувати ]
В четвер, 28 квітня, Генеральний секретар Організації Об'єднаний Націй Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні продовжуватиметься доти, доки росія не вирішить її закінчити. Про це повідомляє CNN.
З такою заявою він виступив після зустрічі з російським президентом володимиром путіним.
За його словами, "зустрічами" війну росії проти України не закінчити.
Війна закінчиться, коли рф вирішить її закінчити, і коли після припинення вогню з'явиться можливість серйозної політичної угоди. Ми можемо проводити скільки завгодно зустрічей, але це не те, що покладе край війні.
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