У Запоріжжі ворожа ракета прилетіла у приватний сектор [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У четвер вранці, 28 квітня, в Запоріжжі ворожа ракета прилетіла у приватний сектор.
Попередньо пошкоджено два будинки. Удар був завданий російською авіацією, яка застосовувала ракету Х-55 класу "повітря-земля".
Поки що відомо про трьох постраждалих, одна з них дитина.
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