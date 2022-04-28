У так званій "Придністровській молдавській республіці" оголосили військові збори. Таким чином "влада" невизнаного регіону хоче посилити свою армію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що "Міністерство оборони ПМР" направило до місцевих адміністрацій листи про призов громадян на "спеціальні збори", які триватимуть 90 днів. У них будуть брать участь чоловіки до 55 років. Їм обіцяють "грошове і речове забезпечення, проживання і харчування". Призовникам гарантують по 2800 "рублів ПМР".

Розвідка повідомляє, що попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов носитиме примусовий характер.