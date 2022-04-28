Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила близько 22800 своїх солдатів убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

При цьому було знищено 970 танків та 187 літаків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.04 складають:

особового складу - близько 22800 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 970 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 2389 (+47) од,

артилерійських систем - 431 (+10) од,

РСЗВ - 151 (+2) од,

засоби ППО - 72 (+1) од,

літаків - 187 (+2) од,

гелікоптерів - 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1688 (+22) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 215 (+8).

спеціальна техніка - 31 (+0).

пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

У Генштабі зазначають, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Запорізькому та Ізюмському напрямках.