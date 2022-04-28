Окупанти обстріляли об'єкти інфраструктури в Київській області [ Редагувати ]
Фото: ДСНС
Ввечері 28 квітня окупанти завдали удару по Київській області. Було влучання у об'єкти інфраструктури.
Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан, повідомляє "Суспільне".
На місці поді наразі працюють підрозділи ДСНС. Інформація про травмованих чи загиблих в результаті ракетного удару уточнюється.
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