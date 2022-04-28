Ракетний обстріл Києва: з'явилась нова інформація [ Редагувати ]
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву є постраждалі. Російські ракети влучили у дві будівлі.
Про це заявила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, повідомляє "Громадське".
"Два влучання у нас, один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта, поки це вся інформація", - розповіла Водолага.
Влучання, за словами речниці ДСНС, було у перші поверхи, в той час, як на верхніх перебували люди. Наразі невідома точна кількість потерпіла в результаті ракетного удару.
На місці вже працюють рятувальники.
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