У четвер, 28 квітня, в США прийняли ленд-ліз для України. Це допоможе значно прискорити поставки озброєння до нашої країни для подальшого захисту від російської агресії.

Що це означає:

В тексті документу йде мова про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.

Після ухвалення акту голова Білого Дому зобов'язаний впродовж 60 днів встановити прискорені процедури для доставки продукції.

Закон про ленд-ліз надає можливість значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію з наших територій.

Також потрібно розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США в перемозі України над росією. Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об‘єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.