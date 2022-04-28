Ракетні удари по Києву: до лікарні потрапили три людини [ Редагувати ]
В результаті сьогоднішніх ракетних ударів по Києву є постраждалі. До лікарні відправили щонайменше трьох людей.
Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
"Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - зазначив мер столиці.
по темі
На місці вже працюють рятувальники
Глава офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша
Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами
У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем
На відео - автомобілі, які їдуть з боку Житомира до Києва