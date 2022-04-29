Кулеба про гарантії безпеки: країни мають вирішити, що можуть дати Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО. Тому провідні країни мають визначитися із гарантіями безпеки для України.
"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру в усьому світі. Тоді ми стукалися у двері НАТО, але вона так і не відчинилася. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов'язаний забезпечити безпеку України, і ми просимо країни вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - зазначив він.
Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022
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