російський вертоліт обстріляв позиції прикордонників у Сумській області [ Редагувати ]
російський вертоліт обстріляв на території Сумської області позиції українських прикордонників. Окупанти застосували некеровані ракети.
Про це повідомляє Державна прикордонна службу.
"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка", що на Сумщині, військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться у повідомленні.
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