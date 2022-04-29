Бензин в Україні подорожчає [ Редагувати ]
Тимчасовий дефіцит палива в Україні буде ліквідовано протягом тижня. На даний момент вирішуються питання завезення законтрактованих обсягів.
Про це повідомляє у Facebook перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.
"Протягом наступних 7 днів дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - зазначила Свириденко.
Вона також додала, що дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.
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