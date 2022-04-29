Можуть схвалити наступного тижня: ЄС готує поетапне ембарго на нафту з рф [ Редагувати ]
Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з росії оголосять наступного тижня. Про це повідомляє The New York Times.
В результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з росії.
За словами співрозмовників газети, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.
Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти росії включатиме санкції проти "Сбербанку" і високопоставлених росіян.
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