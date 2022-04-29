Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту. Очікується, що про введення заборони на поступову відмову від постачання з росії оголосять наступного тижня. Про це повідомляє The New York Times.

В результаті важких переговорів країнам ЄС вдалося подолати розбіжності щодо ембарго на російську нафту. Учасники домовилися про поетапне введення заборони на постачання з росії.

За словами співрозмовників газети, про поетапне введення ембарго на російську нафту можуть оголосити наступного тижня. Очікується, що Єврокомісія викладе остаточну пропозицію на "папері", а наступного тижня посли країн ЄС повинні її затвердити разом з новими санкціями.

Новий пакет обмежувальних заходів ЄС проти росії включатиме санкції проти "Сбербанку" і високопоставлених росіян.