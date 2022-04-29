Зеленський назвав формулу гарантій безпеки для України [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібні гарантії безпеки. Глава держави уточнив, що вони повинні бути надані за формулою "люди-годинники". Про це Зеленський сказав в інтерв'ю польським ЗМІ.
Я точно знаю, що нам потрібні гарантії безпеки. Я точно знаю, що нам потрібно, і ми хочемо попросити саме те, що нам потрібно, а не те, що може надати НАТО.
За його словами, Україна не дублює те, що потрібно країні. У гарантіях безпеки слід об'єднати дві найважливіші речі - це люди і терміни.
Як би це цинічно не звучало. Можливість зберегти кількість людей залежить від кількості термінів, зброї. З точки зору крові і втрат це люди - годинники.
Глава держави додав, що гарантії безпеки Україні повинні бути представлені за формулою "люди-годинники". Він підкреслив, що непотрібно збирати велику кількість країн, які збираються щось гарантувати. Їх представники не повинні "10 днів вирішувати, 4 тижні надсилати, ще 8 тижнів аналізувати".
Ми просто говоримо зі свого досвіду, і з ним згодні вже багато країн. Ми говоримо люди - годинники. Нам потрібні гарантії безпеки саме "люди-годинники.
Він пояснив, що тому і виникла робоча назва ініціативи України для негайної зупинки конфліктів - U-24. Рішення країни-гаранти приймають протягом першої доби і в них прописана конкретика, що наступного дня та чи інша держава повинна отримати.
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