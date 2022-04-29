ЗСУ знищили понад 170 окупантів на Сході [ Редагувати ]
Фото: Getty Images
За добу на Сході збройні сили України відбили 4 атаки російських окупантів.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
За добу українські захисники знищили:
особового складу - 173;
танки - 4;
БМП - 6;
БТР - 2;
АТТ - 13;
артилерійських систем - 5;
мінометних розрахунків - 2;
БПЛА - 5.
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