"Окупанти хотіли обміняти українських цивільних на військовополонених" - Верещук [ Редагувати ]
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що під час обмінів полоненими з Україною російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на російських військовополонених, що прямо заборонено Женевською конвенцією про поводження з полоненими.
Про це повідомляє BBC.
За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників - у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові.
Верещук також зазначає, що рф під час обмінів відмовляється повертати цивільних жінок. Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.
За словами віце-прем'єра, звільнені з російського полону цивільні часто піддавалися тортурам і тортурам в Росії, доходило навіть до ампутації кінцівок, у деяких виявляли зараження крові.
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