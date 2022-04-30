"Перші вироки щодо військових злочинів Росії будуть через 1-2 роки"- Малюська [ Редагувати ]
Міністр юстиції Денис Малюська заявив про те, що для запуску механізму кримінального переслідування росії і винесення перших вироків потрібно не менше 1-2 років. При цьому в української сторони вже достатньо доказів. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
За його словами виносити вироки російським військовим і керівництву рф можуть як українські, там і міжнародні суди. У першому випадку інструментом розшуку злочинців буде Інтерпол, у другому - вироки Міжнародного кримінального суду дозволять не враховувати навіть дипломатичний захист, якщо підсудний потрапить на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.
Повноцінний запуск цих механізмів і перші вироки займуть як мінімум рік-півтора-два. Тому що завжди міжнародні юрисдикції були повільними, і це ще дуже швидкі терміни для міжнародних судів, як правило, це шість-вісім років і далі.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібні гарантії безпеки
36 днів, саме стільки ЧАЕС і Чорнобиль були під окупацією рашистів. Сергій згадує, особовий склад пожежної частини, а це 83 рятувальники, попри небезпеку тоді відмовилися від евакуації.
Оживити відчуття війни в сесійній залі у Страсбурзі допомогли українські депутати. Їхні емоційні виступи європейські колеги вітали оплесками.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров попередив Захід про високу ймовірність розширення зони воєнних дій за межі України та дорікнув НАТО за "посередницьку війну" проти рф
З першого дня нападу росії, Україна шукає варіанти припинення війни, звільнення територій і виведення окупаційних військ з нашої землі.