Міністр юстиції Денис Малюська заявив про те, що для запуску механізму кримінального переслідування росії і винесення перших вироків потрібно не менше 1-2 років. При цьому в української сторони вже достатньо доказів. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

За його словами виносити вироки російським військовим і керівництву рф можуть як українські, там і міжнародні суди. У першому випадку інструментом розшуку злочинців буде Інтерпол, у другому - вироки Міжнародного кримінального суду дозволять не враховувати навіть дипломатичний захист, якщо підсудний потрапить на територію країни, яка визнає юрисдикцію МКС.