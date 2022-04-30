Евакуація з Луганської області: маршрути на 30 квітня [ Редагувати ]
В суботу, 30 квітня в Луганській області продовжать намагатися евакуювати мирних жителів. Місця збору заплановані в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське, Привілля.
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в Telegram.
В безпечних містах матиме безкоштовне житло, їжу, одежу та медичну допомогу! Допомагайте нам поширювати інформацію, передавайте адреси місць збору тим, в кого немає мобільного зв‘язку!!! Сьогодні відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної.
Місця зборів
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів наступні:
Лисичанськ:
- центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
- КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
Привілля:
- центральна площа;
Сєвєродонецьк:
- міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
Рубіжне:
- Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.
Гірське:
- будинок культури Україна. Гагаріна 13а
Попасна
- вул. Миру 155 і 142
Також у Луганську область буде направлений гуманітарний вантаж.
Кремінна, не намагайтеся вирватися самостійно! Чекаємо на поліпшення ситуації, і тільки організована евакуація!
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