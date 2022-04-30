Українська прокуратура оголосила підозру секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Секретарю Ради безпеки рф повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, секретар Радбезу рф брав участь у реалізації плану з порушення територіальної цілісності України. Зокрема, на позачерговому засіданні цього органу 21 лютого 2022 року він публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

В офісі генпрокурора не згадується ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу рф беззмінно займає Микола Патрушев. Його ще називають "сірим кардиналом". Входить у вузьке коло довірених людей путіна.