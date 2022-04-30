Україна оголосила підозру секретарю Радбезу росії Патрушеву [ Редагувати ]
Українська прокуратура оголосила підозру секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву. Він звинувачується в замаху на територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Секретарю Ради безпеки рф повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, секретар Радбезу рф брав участь у реалізації плану з порушення територіальної цілісності України. Зокрема, на позачерговому засіданні цього органу 21 лютого 2022 року він публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".
В офісі генпрокурора не згадується ім'я російського високопоставленого чиновника. Однак з 2008 року посаду секретаря Радбезу рф беззмінно займає Микола Патрушев. Його ще називають "сірим кардиналом". Входить у вузьке коло довірених людей путіна.
по темі
Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) наступного тижня планує розглянути питання про статус російських клубів і національної збірної та про їхню участь у турнірах
Адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США тим, хто має досвід роботи в галузі напівпровідників, космічних технологій, кібербезпеки, перспективних технологій та комп'ютерних систем, ядерних технологій, штучного інтелекту, розробки ракетних двигунів
Країни Євросоюзу готують поетапне ембарго на російську нафту
Серед сотень жителів Київщини, які стали жертвами сексуального насилля з боку російських окупантів, є діти
Російські окупанти запустили в сторону міста три ракети, однак усі вони були збиті