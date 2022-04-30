Генсек ООН поінформував президента Туреччини про переговори із Зеленським і путіним [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш поінформував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про результати свого візиту в Україну і росію. Сторони заявили, що продовжать свої зусилля для припинення війни і встановлення миру.
Про це повідомляє пресслужба турецького президента.
Відзначається, що бесіда Гутерреша і Ердогана відбулася телефоном. Генсек ООН і турецький лідер обговорили розвиток війни в Україні. Вони висловили готовність продовжувати свої зусилля з подолання цього конфлікту і встановлення миру.
В ході бесіди Гутерреш поінформував президента Туреччини про свої контакти в Києві та москві. Ердоган сказав, що Анкара готова підтримати роботу контактної групи під керівництвом ООН як з евакуації, так і з гуманітарної допомоги.
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