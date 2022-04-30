У Херсонській області зник мобільний зв'язок та інтернет [ Редагувати ]
У Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.
Зокрема, немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.
Один з провідних спеціалістів мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це не аварія.
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