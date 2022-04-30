Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили ситуацію на фронті та гарантії безпеки.

Про це повідомляється у Telegram Єрмака.

Зокрема, Єрмак повідомив про складну ситуацію в Маріуполі та Донецькій області.

Також глава Офісу президента підкреслив необхідність розвитку системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для України

"Україна зацікавлена в тому, щоб Туреччина була однією з її сторін", - зазначив він.