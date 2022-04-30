Єрмак зустрівся з радником Ердогана: що обговорили сторони [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з головним радником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Сторони обговорили ситуацію на фронті та гарантії безпеки.
Про це повідомляється у Telegram Єрмака.
Зокрема, Єрмак повідомив про складну ситуацію в Маріуполі та Донецькій області.
Також глава Офісу президента підкреслив необхідність розвитку системи дієвих міжнародних гарантій безпеки для України
"Україна зацікавлена в тому, щоб Туреччина була однією з її сторін", - зазначив він.
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