Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В суботу, 30 квітня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народу. У ньому він зазначив, що всі тимчасово окуповані території України будуть звільнені.
"Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито "господарів", - зазначив він.
Зеленський додав: "Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території".
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