Війна в Україні: що відбувається на фронтах 1 травня [ Редагувати ]
Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил рф продовжує посилювати ударний потенціал своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації на 06:00.
- Підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по всій території України з території білорусі, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.
- На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.
- На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ. Переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
- З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".
- На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.
- На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.
- На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.
- На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.
- На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.
За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено 9 повітряних цілей: 2 літака Су-25 та 7 БпЛА.
На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артилерійську систему, д24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів (2 паливозаправники включно).
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